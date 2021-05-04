Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 362 594 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 353 081 пациент с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7642 теста. Всего в стране проведено 5 902 915 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с коронавирусом, выписаны 617
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