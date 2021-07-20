В Беларуси за сутки зарегистрированы 600 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 575. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 435 620 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 429 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленным COVID-19.
За минувшие сутки выполнено 13 385 тестов. Всего в стране проведено 7 114 536 тестов.
Более 1,24 миллиона человек привились от COVID-19, из них более 768,7 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575
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