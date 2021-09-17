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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396 человек

За минувшие сутки в нашей стране зарегистрированы 1979 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1396 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.


Всего в Беларуси зарегистрированы 512 460 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 500 051 пациент, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 3978 пациентов с выявленной инфекцией.

За прошлые сутки специалисты провели 30 626 тестов. Всего в стране сделано 8 149 596 тестов.

Свыше 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, более 1 516 000 человек  уже прошли полный курс вакцинации. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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