За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396 человек

За минувшие сутки в нашей стране зарегистрированы 1979 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1396 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего в Беларуси зарегистрированы 512 460 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 500 051 пациент, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 3978 пациентов с выявленной инфекцией.
За прошлые сутки специалисты провели 30 626 тестов. Всего в стране сделано 8 149 596 тестов.
Свыше 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, более 1 516 000 человек уже прошли полный курс вакцинации.