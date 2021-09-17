За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396 человек

Всего в Беларуси зарегистрированы 512 460 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 500 051 пациент, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения COVID-19 на территории страны скончались 3978 пациентов с выявленной инфекцией.За прошлые сутки специалисты провели 30 626 тестов. Всего в стране сделано 8 149 596 тестов.Свыше 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, более 1 516 000 человек уже прошли полный курс вакцинации.