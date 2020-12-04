За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси зарегистрированы 143 383 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 120 571 пациент, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 32 101 тест. Всего в стране выполнено 3 367 889 тестов.