За сутки в нашей стране зарегистрированы 1774 пациента с коронавирусом, выписаны 1647 человек, информирует Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси зарегистрированы 143 383 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 120 571 пациент, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 32 101 тест. Всего в стране выполнено 3 367 889 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ