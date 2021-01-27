За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143

Как отметили в ведомстве, за весь период пандемии в Беларуси выздоровели 227 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли за это время 1678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.Также в Минздраве добавили, что за минувшие сутки выполнено 15 666 тестов. Всего в стране проведено 4 399 367 тестов.