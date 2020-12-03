За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 человек с коронавирусом нового типа, выписаны 1729 пациентов, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в стране были зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 118 924 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончался 1181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты выполнили 29 095 тестов. В общей сложности за все время в стране проведено 3 335 788 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ