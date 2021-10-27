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За сутки в Беларуси зарегистрировали 1998 новых случаев COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 1998 новых случаев коронавирусной инфекции, выписаны 2969 пациентов. Актуальная статистика Минздрава опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.


Так, за все время распространения инфекции в Беларуси коронавирусом заразились 592 224 жителя, вылечились 592 660 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. 

За все время пандемии на территории страны умерли 4563 человека с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 59 920 тестов. Всего в стране проведено 9 475 396 исследований. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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