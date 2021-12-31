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  2. За сутки в Беларуси выявлено 1510 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Беларуси выявлено 1510 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 1510 пациентов, выписаны 1777 человек, которые ранее получили положительный тест на коронавирус. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время распространения нового заболевания в Беларуси подтверждено 699 110 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 692 282 человека после перенесенного COVID-19.

Кроме того, за весь период в стране умерли 5578 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.

За прошедшие сутки проведено 21 317 тестов. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 11 043 566.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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