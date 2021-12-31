За сутки в Беларуси выявлено 1510 случаев заражения коронавирусом

За все время распространения нового заболевания в Беларуси подтверждено 699 110 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 692 282 человека после перенесенного COVID-19.Кроме того, за весь период в стране умерли 5578 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.За прошедшие сутки проведено 21 317 тестов. Общее число выполненных тестов в Беларуси составило 11 043 566.