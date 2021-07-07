За сутки в Беларуси выявили 998 пациентов с коронавирусом, выписаны 1049

За все время распространения коронавируса 423 519 человек получили положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Вылечились после заражения 416 412 жителей Беларуси.Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 3214 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19.Также уточняется, что за прошедшие 24 часа проведено 19 286 тестов. Всего в Беларуси выполнено 6 905 480 тестов.