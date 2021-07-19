За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 480 пациентов, которые ранее получили положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время в Беларуси коронавирус выявили у 435 020 человек. Вылечились 428 682 пациента, которые до этого получили положительный результат теста на COVID-19.
Отмечается, что всего инфекция унесла жизни 3334 человек.
За прошедшие 24 часа проведено 10 546 тестов. Всего в стране выполнено 7 101 151 тест.
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За сутки в Беларуси выявили 658 пациентов с коронавирусом, выписаны 480
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