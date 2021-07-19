За сутки в Беларуси выявили 658 пациентов с коронавирусом, выписаны 480

За все время в Беларуси коронавирус выявили у 435 020 человек. Вылечились 428 682 пациента, которые до этого получили положительный результат теста на COVID-19.Отмечается, что всего инфекция унесла жизни 3334 человек.За прошедшие 24 часа проведено 10 546 тестов. Всего в стране выполнено 7 101 151 тест.