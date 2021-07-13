За минувшие сутки в Беларуси 586 пациентов получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Выписаны 532 человека. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За весь период распространения COVID-19 в стране зафиксирован 429 181 случай инфицирования. Вылечились 422 374 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
За все время заболевание унесло жизни 3276 пациентов с COVID-19.
За прошедшие 24 часа проведено 12 132 теста. Всего в Беларуси выполнено 6 999 628 тестов.
Первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции ввели 1,13 млн пациентам, из них более 717,2 тыс. получили две инъекции.
Опубликовано:
692
За сутки в Беларуси выявили 586 пациентов с коронавирусом, выписаны 532
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter