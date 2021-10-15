За сутки в Беларуси выявили 2073 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 2073 пациентов, выписаны 1903. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время распространения нового заболевания в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 567 938 человек. Вылечились 541 155 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.
Также за весь период на территории Беларуси коронавирус унес жизни 4369 пациентов.
За прошедшие сутки проведено 44 264 теста. Всего в стране выполнено 9 034 147 тестов.
По меньшей мере 2 521 000 белорусов получили первую прививку против коронавирусной инфекции, из них как минимум 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.