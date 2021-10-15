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За сутки в Беларуси выявили 2073 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 подтвердили у 2073 пациентов, выписаны 1903. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время распространения нового заболевания в республике положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 567 938 человек. Вылечились 541 155 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Также за весь период на территории Беларуси коронавирус унес жизни 4369 пациентов.

За прошедшие сутки проведено 44 264 теста. Всего в стране выполнено 9 034 147 тестов.

По меньшей мере 2 521 000 белорусов получили первую прививку против коронавирусной инфекции, из них как минимум 1 835 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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