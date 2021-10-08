За сутки в Беларуси выявили 1995 случаев заражения коронавирусом

За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 553 795 человек. Вылечили 529 853 пациента, которым ранее поставили диагноз COVID-19.Кроме того, за весь период распространения нового заболевания в Беларуси инфекция унесла жизни 4259 пациентов.За последние 24 часа проведено 41 577 тестов. Всего в республике выполнено 8 775 597 тестов.