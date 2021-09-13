За сутки в Беларуси выявили 1888 случаев заражения коронавирусом

За все время пандемии в стране диагноз COVID-19 был поставлен 504 961 пациенту, вылечились 494 446 человек, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат.Также за весь период распространения COVID-19 инфекция унесла жизни 3929 пациентов.За прошедшие 24 часа проведено 18 329 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 056 855 тестов.