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За сутки в Беларуси выявили 1888 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Беларуси получили 1888 человек, выписаны 1393 пациента. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время пандемии в стране диагноз COVID-19 был поставлен 504 961 пациенту, вылечились 494 446 человек, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат.

Также за весь период распространения COVID-19 инфекция унесла жизни 3929 пациентов.

За прошедшие 24 часа проведено 18 329 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 056 855 тестов.
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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