За сутки в Беларуси выявили 1888 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Беларуси получили 1888 человек, выписаны 1393 пациента. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За все время пандемии в стране диагноз COVID-19 был поставлен 504 961 пациенту, вылечились 494 446 человек, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат.
Также за весь период распространения COVID-19 инфекция унесла жизни 3929 пациентов.
За прошедшие 24 часа проведено 18 329 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 056 855 тестов.