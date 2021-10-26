За сутки уровень земли на Пальме, где извергается вулкан, поднялся на 10 см

На Пальме снова усилилась сейсмологическая активность. Здесь было зафиксировано несколько сотен землетрясений, при этом их магнитуда не превышала 4,9.– сказали в Национальном географическом институте королевства.Напомним, что более месяца назад, 19 сентября, на острове началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили по меньшей мере 2 тыс. домов и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов.