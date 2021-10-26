За сутки уровень земли на Пальме, где извергается вулкан, поднялся на 10 см

На острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, уровень земли поднялся за сутки по меньшей мере на 10 см, пишет ТАСС.
На Пальме снова усилилась сейсмологическая активность. Здесь было зафиксировано несколько сотен землетрясений, при этом их магнитуда не превышала 4,9.
– Сеть постоянных станций спутниковой системы навигации на острове показывает подъем более чем на 10 см по сравнению со вчерашним днем и деформацию к югу на станции LP03, которая находится ближе всего к эруптивным центрам, – сказали в Национальном географическом институте королевства.
Напомним, что более месяца назад, 19 сентября, на острове началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили по меньшей мере 2 тыс. домов и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов.