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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1997 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1997 пациентов с COVID-19, выписаны 1493 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 588 231 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 560 343 пациента, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны скончались 4530 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки специалисты сделали 25 761 тест. Всего в стране выполнено 9 403 213 тестов.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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