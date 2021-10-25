За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1997 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 588 231 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 560 343 пациента, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны скончались 4530 пациентов с COVID-19.За минувшие сутки специалисты сделали 25 761 тест. Всего в стране выполнено 9 403 213 тестов.