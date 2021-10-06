За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1991 человек

Так, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 549 817 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 526 648 пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.За все время распространения вируса в Беларуси умерли 4228 пациентов с выявленным COVID-19.За прошедшие сутки было сделано 43 987 тестов. Всего в стране проведено 8 694 052 исследования.Более 2 274 000 белорусов получили первую дозу прививки против COVID-19, из них более 1 663 000 прошли полный курс вакцинации.