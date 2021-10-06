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За сутки коронавирусом в Беларуси заразились 1991 человек

За последние 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 1991 жителя страны. Выписаны 1504 человека. Актуальная статистика по заболеваемости COVID-19 опубликована в официальномTelegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.


Так, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 549 817 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 526 648 пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция.

За все время распространения вируса в Беларуси умерли 4228 пациентов с выявленным COVID-19.

За прошедшие сутки было сделано 43 987 тестов. Всего в стране проведено 8 694 052 исследования.

Более 2 274 000 белорусов получили первую дозу прививки против COVID-19, из них более 1 663 000 прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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