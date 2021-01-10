За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью

И хоть интервью с главой белорусского государства всегда интересны и резонансны сами по себе, однако в этот раз в первую очередь заметен необычный формат - Александр Лукашенко отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости, в домашней обстановке за горячими блинами… Поэтому и беседа получилась не только душевной, но и очень разносторонней. А бонусом - интервью с Николаем, младшим сыном Александра Лукашенко. Кстати, юношу в своих соцсетях журналистка охарактеризовала как неизбалованного, скромного, думающего человека. Впрочем, обо всем по порядку.
"За рулем с 8-го класса - на тракторе"Беседа началась в неожиданной обстановке - в автомобиле, за рулем которого Александр Лукашенко был лично. "Поехали? Ты не боишься?" - спросил глава государства.
"Ну, конечно, президент меня никогда не возил, но такой рулевой, как вы, - со стажем!" - ответила журналистка.
Президент рассказал, что сам за рулем ездит постоянно, в том числе на регулярные спортивные тренировки. "Я же в шутку говорю - родился в автомобиле. Первый мой опыт был - это трактор. МТЗ 50-ый", - сказал он.
Александр Лукашенко признался, что за рулем ездит с 8 класса - на тракторе, а первым автомобилем был ГАЗ-51. Таким образом, водительский стаж у белорусского лидера примерно в два раза больше, чем президентский.
"Президент - это белка в колесе"Отвечая на вопрос о том, не устал ли он на посту руководителя страны, Александр Лукашенко ответил: "Человек привыкает ко всему. Президент - это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится - ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения (нет. - Прим. БЕЛТА), что вот - ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее… Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь".
Глава государства рассказал, что очень не любит командировки, особенно связанные с дальними перелетами, так как это утомительно. С другой стороны, это колоссальный опыт для младшего сына Николая, отметил Президент. "Он увидел это во всех проявлениях, эту работу", - сказал Александр Лукашенко.
Нравится ли Александру Лукашенко, когда его называют Батькой? Такой вопрос Наиля Аскер-заде задала главе государства. "Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится. Батька и батька. Я привык к этому", - ответил Президент.
"У президента нет начала рабочего дня и нет окончания его""Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды (честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов)", - рассказал Александр Лукашенко.
"Но в этом году были?" - уточнила интервьюер.
"Ну, ты же знаешь. У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить", - сказал глава государства.
Что касается его рабочего дня, то Александр Лукашенко просыпается очень рано. Это привычка еще с детства.
"Часто, если не удается там под утро уснуть, я беру что-то пишу там. Или тезисы какие-то набрасываю. Ну, потом, если удастся вздремнуть там час-полчаса до 6, в 6 я просыпаюсь, полшестого, и на зарядку", - раскрыл подробности своего графика Президент.
Зарядкой Александр Лукашенко в основном занимается на свежем воздухе и признается, что не любит никакого фитнеса и не относится к так называемым качкам. Предпочитает же глава белорусского государства игровые виды спорта: "Я футболист по профессии, с детства. Ну а потом - коленный сустав травмировал, в 10 классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну, поэтому занимаюсь иногда хоккеем"
На лед - примерно три раза в неделюАлександр Лукашенко пригласил Наилю Аскер-заде на одну из хоккейных тренировок, которая проходила вечером на льду столичного физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена".
Глава государства рассказал, что на лед выходит примерно три раза в неделю. Для журналистки он специально провел небольшой мастер-класс, рассказал и показал, как держаться в хоккейной амуниции и бросать по воротам. "О, слушай, она с лету забивает!" - восторженно воскликнул он после удачного броска Наили.
"А с Путиным вы в одной команде или в разных?" - поинтересовалась интервьюер.
"Он не играет со мной в разных. Еще сейчас Колю берет. Мы втроем играем - я, он и Коля. Коля бегает за нас, а мы уже там помогаем", - рассказал Александр Лукашенко.
"А в политике вы в одной команде?", - продолжила спрашивать журналистка.
"В политике - в принципе да. Нас загнали уже намертво в одну команду", - ответил Президент.
О друзьях и врагахГлаве государства был задан вопрос, считает ли он Президента России Владимира Путина своим другом. "Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне", - подчеркнул белорусский лидер.
Есть ли у него еще друзья, Александр Лукашенко назвал тяжелым вопросом. "Я над ним очень много раз задумывался. Прихожу к тому выводу, что, наверное, нет", - сказал он.
"А враги?" - уточнила Наиля Аскер-заде.
"Противников очень много. Стали ли они врагами - наверное, время покажет", - был ответ главы государства.
О дальнейшей интеграции с Россией: "Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос"В интервью, естественно, не обошлось и без вопроса про нынешний уровень интеграции Беларуси и России. Что еще надо делать, куда дальше двигаться, спросила журналистка.
"Прежде, чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что решить этот вопрос не удается не по вине белорусской стороны. В качестве примера он привел разные цены на энергоносители в двух странах, в частности, на газ. При значительно более высокой цене для Беларуси получается, что российские предприятия оказываются в более выгодных конкурентных условиях на общем рынке. "Так же и по людям. Коль мы декларировали, и не только уже в Союзном государстве, но и в ЕАЭС, свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, рабочей силы. Ну, надо, чтобы этого не было (искусственных препятствий, барьеров и ограничений. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.
"Цена на газ в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой""То есть, вы недовольны условиями сделки по газу? Но цена, по-моему, не $130 (за 1 тыс. куб.м. поставляемого в Беларусь российского природного газа. - Прим. БЕЛТА), а поменьше", - уточнила Наиля Аскер-заде.
"$128,5. Но я округляю, $130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что с Президентом России этот вопрос еще не оговаривал, но и не будет его инициировать. "Если вы (российская сторона. - Прим. БЕЛТА) так решили, пусть будет так", - добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также ответил на вопрос, как строятся отношения в нефтяной сфере. "Подписали договоры по нефти. Но скажите, если я у вас покупаю товар, притом который не имеет никакого дефицита сейчас, в том числе нефть (это ж не дефицит уже), я вам должен премию платить, или вы мне? Вопрос риторический", - сказал Президент.
В целом он высказался за более глубокую экономическую интеграцию, и для этого нужно устранить ряд препятствий. "Тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?", - заметил глава государства.
Тем не менее он подчеркнул, что Беларусь имеет такой уровень отношений и интеграции с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это пока не тот результат, на который стороны могли бы выйти.
Что касается валютного союза, Александр Лукашенко рассказал, что никакой глубокой проработки этого вопроса не было: "Потому что мы изначально с Президентом России определились, что валютный союз, единая валюта там и так далее - это венец, мы к этому должны прийти. Да и такой в общем-то дикой необходимости не было".
О россиянах: "Это очень близкий, братский народ, это - наши братья""Россия для вас - это кто: брат, союзник, сосед? Какое определение вам ближе?" - спросила Наиля Аскер-заде.
"Я больше думал над тем, кто для Беларуси, для белорусского народа, ну и равно и для меня - россияне. Это очень близкий, братский народ, это - наши братья. Притом не русские, а все россияне, в том числе и русские", - подчеркнул Президент.
Он также ответил на вопрос, зачем Беларуси нужна Россия и зачем России - Беларусь:
"Вы только что сказали, мы произрастаем от одного корня. Что нам делить? Это во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси. Мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно".
О непризнании Западом выборов: "Не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет"В интервью не обошли стороной и внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Как известно, прошедшие в августе 2020 года президентские выборы не были признаны рядом стран Запада. Мешает ли это - такой вопрос был задан главе государства.
"Абсолютно нет, мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство (проводит выборы для себя, а не в угоду тем или иным странам. - Прим. БЕЛТА), для Беларуси. Это наше внутреннее дело. Ну, а на Западе вкусы разные есть, кто-то признает, кто-то не признает, ну - это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет", - сказал белорусский лидер.
О Светлане Тихановской: "Не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму"Отвечая на вопросы, которые касались персоны проживающей за рубежом Светланы Тихановской, глава государства отметил, что она - это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят.
"Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши. Не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют США, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль США. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому замысел там их. Ну, они уже озвучивают. И не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в Telegram-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук".
"Мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет"Во время интервью также затрагивалась прошедшая в октябре четырехчасовая встреча Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с представителями некоторых оппозиционных движений. Вскоре после этой встречи Сергею Тихановскому разрешили созвониться с женой, и во время разговора он говорил ей о необходимости действовать жестче. "Не жалеете, что позволили им поговорить?" - спросила журналистка.
"Нет. Я рад. Вот видите, даже вы это запомнили. Просто по-человечески это немыслимо - человек под следствием, ему разрешают позвонить, ну, а он вот таким образом высказался. Это его характеризует, и я рад, что многие-многие, в том числе вы, не последний человек в России, а влияющий на мнение и формирующий его в России, увидели этого человека. Поэтому не жалею", - ответил Президент.
Он также не жалеет, что пошел на ту встречу в СИЗО.
"Я увидел людей (ну, вы же меня в России до сих пор подталкиваете - давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло). Ну, вот я и поговорил. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет".
Был задан вопрос и относительно Марии Колесниковой - когда над ней будет суд, и будет ли это открытый процесс или закрытый. "Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я, честно, не знаю", - сказал Президент.
"На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть"Еще один вопрос касался предстоящего в середине февраля Всебелорусского народного собрания и возможных поправок в Конституцию Беларуси. "Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты (ВНС. - Прим. БЕЛТА) будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - заверил глава государства.
О том, когда может состояться такой референдум, Александр Лукашенко сказал:
"Это мы объявим на Всебелорусском народном собрании, но, думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года (запись интервью происходила в конце декабря 2020 года. - Прим. БЕЛТА) проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".
Что касается новаций в основном документе страны, глава государства отметил, что основные предложения до конца еще не сформированы, но некоторые вещи он уже обозначал ранее – речь идет о перераспределении полномочий, партийном строительстве, политических вопросах. "В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство", - рассказал Александр Лукашенко.
"Только народ (будет принимать решение об изменениях в Конституции. - Прим. БЕЛТА). Ни парламент, ни Президент, никто их не может принять", - подчеркнул глава государства.
"Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной"Журналистке была предоставлена уникальная возможность - побывать в личном кабинете Александра Лукашенко, посидеть в президентском кресле. Внимание Наили привлекли телефонные аппараты, по которым Президент разговаривает не только с чиновниками в Беларуси, но и ведет переговоры с зарубежными лидерами. "Садись, садись. Управляй страной. Будешь и отвечать!", - пригласил глава государства.
"А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?" - спросила журналистка.
"Да, снимаешь трубку, нажимаешь номер, коммутатор меня соединяет. Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной", - с юмором ответил Александр Лукашенко.
"Нет-нет-нет, это такая ответственность, вы что", - сказала Наиля.
"Хочешь Путина - наберу сейчас Путина тебе", - предложил белорусский лидер.
В итоге было решено не отвлекать российского лидера от работы. Кстати, Президент Беларуси рассказал, что на повышенных тонах, в том числе по телефону, ни с кем из глав государств не разговаривает, это просто не принято. "С Путиным вообще-то мы можем - с единственным человеком - поспорить там, даже как-то поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет", - отметил он.
О сути белорусской многовекторной внешней политикиАлександр Лукашенко по-прежнему считает, что многовекторная внешняя политика важна для Беларуси.
"Мы торгуем со 120, по-моему, государствами. И для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома. В этом суть нашей многовекторности. Смотрите: мы попали под санкции раньше, еще были серьезнее санкции. Кто нам протянул руку, кроме России? Китай. 7 млрд инвестиций предложили сразу под проекты. И мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз - мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси. Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит", - сказал Президент."Россия предоставила кредит", - заметила Наиля Аскер-заде.
"Ну да, $500 млн кредит отсроченный. 250 пошло на погашение задолженности, как вы это называете, по газу, а 250 - на лечение от ковида. 500 млн, которые мы получили от Евразийского банка", - рассказал глава государства.
Отвечая на вопрос, расстраивают ли его санкции, Александр Лукашенко сказал: "Нет. Я привык".
Он прокомментировал призывы отключить Беларусь от SWIFT: "Если Европа и кто-то еще желающие нас отключить от SWIFT… Россию отключить от SWIFT есть еще больше желающих. Так вот, если они хотят получить проблемы себе в связи с этим - они их могут получить"
Журналист также спросила, почему Запад начал крестовый поход в отношении Беларуси. "Чтобы ближе подобраться к вам. Поэтому имейте в виду: следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", - посоветовал белорусский лидер.
О ЧМ по хоккею в Минске: "Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет"Пользуясь случаем, Наиля Аскер-заде спросила мнение Александра Лукашенко насчет того, есть ли шанс, что предстоящий чемпионат мира по хоккею все-таки продет в Минске. "Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет, - сказал глава государства. - Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить, арены готовы".
О "Нормандском формате", Украине и ЗеленскомАлександр Лукашенко провел для Наили Аскер-заде небольшую экскурсию по наиболее знаковым местам Дворца Независимости. Одно из них - зал, где в феврале 2015 году прошла историческая встреча в Нормандском формате. "Ну, в следующий раз встреча в Нормандском формате уже будет не в Минске?", - спросила журналистка.
"Точно, наверное, не в Минске. Мы же не демократическая страна уже. Есть грубая пословица: баба с воза - коню легче. Поэтому - ради бога! Не нравится - в Париже можно собираться. Там же они встречались несколько раз, пожалуйста. Рискнут приехать сюда, в недемократическую Беларусь - я готов их всегда принять. Это же на пользу украинского народа, и не только", - сказал Президент.
Что касается Президента Украины Владимира Зеленского, Александр Лукашенко отметил, что зла на него не держит. "Просто завели Украину - довели до такого состояния, и в какой-то острый угол ее заперли, что оттуда выход только в одном направлении. Когда ты в углу, выход только вперед. А вперед не получается, тоже тяжело. Поэтому я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться. Поэтому нет у меня никакой злости какой-то, ну а во-вторых - заявить они заявили (речь о заявлениях украинской стороны, связанных с поствыборной ситуацией в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Украиной как развивалось, так и развивается: "То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то что-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками". Дипломатические же отношения застыли, стороны пока не имеют иных контактов, кроме как по линии посольств.
Александр Лукашенко отметил, что, случись сейчас его встреча с Владимиром Зеленским, он бы косо на него не смотрел, а, наоборот, был бы готов при необходимости обсудить тот или иной вопрос.
"Молодой человек, молодой Президент, обучаемый человек, я уверен в этом. Он же здравый, нормальный человек. Поэтому поздоровались бы, а там, если бы были вопросы, я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался. Но с колена бы я с ним не здоровался (новый противовирусный этикет - здороваться с колена или локтя. - Прим. БЕЛТА), и вообще ни с кем с колена не здороваюсь", - сказал Президент.
Горячие блины из печи и беседа с младшим сыном НиколаемСьемки интервью проходили и теплой домашней предновогодней атмосфере. В кадр попал и уже известный белорусской публике белый шпиц Александра Лукашенко. Разожженная печь, блюда белорусской кухни, наряженная новогодняя елка - все это настраивало уже не на околополитические разговоры, а вопросы о семье, детях.
Основным угощением были блины. Глава государства предпочел их есть с салом. "А ты, как мусульманка, можешь с грибами, можешь… Масло сливочное ешь?", - предложил на выбор глава государства.
Впрочем, блины в вечернем меню у Александра Лукашенко были только по случаю приезда гостьи. Сам бы он их в это время не ел, признался он, так как все-таки старается придерживаться принципов здорового питания. "Когда-то я говорил, что молочный суп (любимое блюдо. - Прим. БЕЛТА). Но сейчас я молочный суп не ем, меня уже научили есть всякую "гадость", - образно выразился Президент.
К ужину присоединился и Николай младший сын Александра Лукашенко. Это стало поводом более подробно расспросить его об отношениях с отцом, которого он называет исключительно "папа", при условии, что вокруг нет людей, которые требовали бы иного обращения. "Я, знаете, не очень понимаю - некоторые называют "отец", там "батя", как-то еще, для меня это как-то не очень правильно. Отец - как-то слишком холодно, батя - пренебрежительно", - рассказал молодой человек.
"Да, я даже не помню, чтобы он меня иначе, чем папа, называл", - подтвердил Александр Лукашенко. В интервью он также признался, что считает себя строгим отцом, а также что дети должны воспитывались на примере родителей.
"А у вас в семье есть проблемы отцов и детей?" - спросила интервьюер.
"Наверное, как и везде. У сыновей с отцом - ну не то что какая-то конкуренция, а всегда есть у одного такая точка зрения, он подрастает, амбиции там какие-то, другая точка зрения, всегда - искрит", - отметил Александр Лукашенко.
В свою очередь Николай подчеркнул, что возникающие конфликтные ситуации возникают, но они эффективно решаются. Порой сын даже дает отцу советы. "Это воспринимается всегда по-разному. Из-за того, что мы очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу", - рассказал Николай Лукашенко.
Обсуждают дома в том числе политику, и происходит это на разных тонах. При этом Николай отметил, что наличие у него своей точки зрения по тому или иному вопросу не делает его оппозиционером (ранее Александр Лукашенко говорил, что его младший сын - главный оппозиционер в семье).
Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что по разному реагирует на порой альтернативную точку зрения сына: "Иногда - иди и не лезь, а так - правой стороной мозга - понимаю, что он не просто имеет право на свою точку зрения, он разбирается, в чем-то прав, особенно вот сейчас".
"Я никогда не буду молчать, всегда предпочитаю высказать свою точку зрения. Он это услышит. При других людях я никогда не скажу, что он неправ", - отметил молодой человек.
В будущем заниматься политикой профессионально у Николая нет, признался он. "Ни у одного сына. Ни у кого из троих. Даже у старших", - добавил Александр Лукашенко.
Кем бы хотел стать, Николай пока не задумывался, ведь "настолько быстро меняются константы". Молодой человек хорошо знает английский язык, начал учить испанский. Находит время и для общения со сверстниками, и недостатка общения с ними он не чувствовал. Естественно, младший сын Президента интересуется и международной политической повесткой. "Когда находишься постоянно в круговороте этих событий, невозможно не интересоваться. Даже если бы мне это не нравилось, постепенно я бы привык к этому и начал бы интересоваться, да так и произошло", - сказал он.
В числе увлечений молодого человека - хоккей и общие занятие спортом. Николай также занимается музыкой - уже седьмой год играет на фортепиано.
Наиля Аскер-заде спросила, кого из трех сыновей Александру Лукашенко было сложнее всего растить. "Я слишком был занятым человеком, когда у меня были старший, средний. Хлеб насущный надо было зарабатывать каждый день, вертеться, крутиться больше. Здесь более постоянная, стабильная жизнь. Воспитывать тех сыновей и Колю - это большая разница. Он у меня вот с такого (малого возраста. - Прим. БЕЛТА) на руках вырос, но он просто - вот я жил президентской жизнью, а он как хвостик был. А потом стал рядом. А сейчас он уже иногда и впереди", - рассказал Президент.
Молодому человеку также был задан вопрос, какие есть недостатки в жизни сына президента. "Я думаю, любые недостатки можно снивелировать, или отнестись к ним так, чтобы они не были недостатками. Любые недостатки - они ровно до того момента недостатки, пока мы их таковыми считаем", - считает Николай.
О том, кто может повлиять на решение Президента и эпохе ЛукашенкоЕсть ли в окружении Александра Лукашенко люди, способные повлиять на его решение, спросила интервьюер.
"Очень много людей, которые могут повлиять или поучаствовать в формировании моего решения. Но если уже я принял решение, я его буду очень жестко отстаивать и проводить в жизнь", - сказал Президент.
Отвечая на вопрос о политическом кризисе, и завершился ли он, Александр Лукашенко отметил, что такой кризис в Беларуси после каждых выборов:
"Он связан с политикой, но в основе лежит - всегда в основе один из столпов, если можно так выразиться - экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны".
Глава государства уверен, что в будущем, когда будут говорить об эпохе Лукашенко, то ее будут определять, как эпоху стабильности, мира и справедливости.
2020-й года, признался Президент, он провожал с чувством надежды. "Провожаем год, а цели у нас большие, потому что это конец пятилетки. Перед нами новая пятилетка, надо ее спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании"- сказал он.
О работе Президента: "Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать"В завершение Наиля Аскер-заде в разговоре отметила, что любая работа заканчивается, в том числе работа Президента. "Конечно, да. Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас - нет", - отреагировал Александр Лукашенко.
"И что будете делать? Как Обама (экс-Президент США Барак Обама. - Прим. БЕЛТА), мемуары писать?" - поинтересовалась журналистка.
"Нет, наверное, я не для этого, чтобы писать мемуары. Хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, наверное, отдыхать. Если нужно - буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны", - сказал Президент.