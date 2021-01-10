За рулем, в кабинете, на хоккейной арене и с горячими блинами - о чем Лукашенко рассказал в одном из самых необычных интервью

"За рулем с 8-го класса - на тракторе"

"Президент - это белка в колесе"

"У президента нет начала рабочего дня и нет окончания его"

На лед - примерно три раза в неделю

О друзьях и врагах

О дальнейшей интеграции с Россией: "Прежде чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос"

"Прежде, чем куда-то двигаться, надо решить принципиально один вопрос. Один. Создать равные условия для людей и субъектов хозяйствования. Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве", - заявил Александр Лукашенко.

"Цена на газ в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой"

О россиянах: "Это очень близкий, братский народ, это - наши братья"

"Вы только что сказали, мы произрастаем от одного корня. Что нам делить? Это во-первых. Во-вторых, есть страна, которая всегда подставит плечо. Касаемо России по отношению к Беларуси. Мы всегда можем опереться на старшего брата. В то же время Россия убеждена, что на направлении западного вектора без Беларуси было бы сложно".

О непризнании Западом выборов: "Не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало, - абсолютно нет"

О Светлане Тихановской: "Не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму"

"Финансируют, направляют, определяют курс. Спецслужбы Литвы, Польши. Не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют США, и мы фиксируем со своей стороны также активную роль США. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому замысел там их. Ну, они уже озвучивают. И не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в Telegram-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук".

"Мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет"

"Я увидел людей (ну, вы же меня в России до сих пор подталкиваете - давайте с оппозицией, особенно ваше либеральное крыло). Ну, вот я и поговорил. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал. Я понял, какая была бы Беларусь, если бы они пришли к власти. Ну и многое-многое другое. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет".

"На референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть"

"Это мы объявим на Всебелорусском народном собрании, но, думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года (запись интервью происходила в конце декабря 2020 года. - Прим. БЕЛТА) проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть".

"Снимай трубку и звони. Давай-давай, не стесняйся. Поруководи страной"

О сути белорусской многовекторной внешней политики

"Мы торгуем со 120, по-моему, государствами. И для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома. В этом суть нашей многовекторности. Смотрите: мы попали под санкции раньше, еще были серьезнее санкции. Кто нам протянул руку, кроме России? Китай. 7 млрд инвестиций предложили сразу под проекты. И мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз - мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси. Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит", - сказал Президент.

О ЧМ по хоккею в Минске: "Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет"

О "Нормандском формате", Украине и Зеленском

"Молодой человек, молодой Президент, обучаемый человек, я уверен в этом. Он же здравый, нормальный человек. Поэтому поздоровались бы, а там, если бы были вопросы, я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался. Но с колена бы я с ним не здоровался (новый противовирусный этикет - здороваться с колена или локтя. - Прим. БЕЛТА), и вообще ни с кем с колена не здороваюсь", - сказал Президент.

Горячие блины из печи и беседа с младшим сыном Николаем

О том, кто может повлиять на решение Президента и эпохе Лукашенко

"Он связан с политикой, но в основе лежит - всегда в основе один из столпов, если можно так выразиться - экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны".

О работе Президента: "Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать"

И хоть интервью с главой белорусского государства всегда интересны и резонансны сами по себе, однако в этот раз в первую очередь заметен необычный формат - Александр Лукашенко отвечает на вопросы, находясь за рулем автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости, в домашней обстановке за горячими блинами… Поэтому и беседа получилась не только душевной, но и очень разносторонней. А бонусом - интервью с Николаем, младшим сыном Александра Лукашенко. Кстати, юношу в своих соцсетях журналистка охарактеризовала как неизбалованного, скромного, думающего человека. Впрочем, обо всем по порядку.Беседа началась в неожиданной обстановке - в автомобиле, за рулем которого Александр Лукашенко был лично.- спросил глава государства.- ответила журналистка.Президент рассказал, что сам за рулем ездит постоянно, в том числе на регулярные спортивные тренировки. ", - сказал он.Александр Лукашенко признался, что за рулем ездит с 8 класса - на тракторе, а первым автомобилем был ГАЗ-51. Таким образом, водительский стаж у белорусского лидера примерно в два раза больше, чем президентский.Отвечая на вопрос о том, не устал ли он на посту руководителя страны, Александр Лукашенко ответил:Глава государства рассказал, что очень не любит командировки, особенно связанные с дальними перелетами, так как это утомительно. С другой стороны, это колоссальный опыт для младшего сына Николая, отметил Президент. ", - сказал Александр Лукашенко.Нравится ли Александру Лукашенко, когда его называют Батькой? Такой вопрос Наиля Аскер-заде задала главе государства. "- ответил Президент., - рассказал Александр Лукашенко.- уточнила интервьюер.сказал глава государства.Что касается его рабочего дня, то Александр Лукашенко просыпается очень рано. Это привычка еще с детства.- раскрыл подробности своего графика Президент.Зарядкой Александр Лукашенко в основном занимается на свежем воздухе и признается, что не любит никакого фитнеса и не относится к так называемым качкам. Предпочитает же глава белорусского государства игровые виды спорта: "Я футболист по профессии, с детства. Ну а потом - коленный сустав травмировал, в 10 классе, а дало себя знать уже в возрасте. Ну, поэтому занимаюсь иногда хоккеем"Александр Лукашенко пригласил Наилю Аскер-заде на одну из хоккейных тренировок, которая проходила вечером на льду столичного физкультурно-спортивного комплекса "Олимпик Арена".Глава государства рассказал, что на лед выходит примерно три раза в неделю. Для журналистки он специально провел небольшой мастер-класс, рассказал и показал, как держаться в хоккейной амуниции и бросать по воротам.- восторженно воскликнул он после удачного броска Наили.- поинтересовалась интервьюер.рассказал Александр Лукашенко.продолжила спрашивать журналистка.ответил Президент.Главе государства был задан вопрос, считает ли он Президента России Владимира Путина своим другом.- подчеркнул белорусский лидер.Есть ли у него еще друзья, Александр Лукашенко назвал тяжелым вопросом. "- сказал он.- уточнила Наиля Аскер-заде.был ответ главы государства.В интервью, естественно, не обошлось и без вопроса про нынешний уровень интеграции Беларуси и России. Что еще надо делать, куда дальше двигаться, спросила журналистка.Глава государства отметил, что решить этот вопрос не удается не по вине белорусской стороны. В качестве примера он привел разные цены на энергоносители в двух странах, в частности, на газ. При значительно более высокой цене для Беларуси получается, что российские предприятия оказываются в более выгодных конкурентных условиях на общем рынке. "(искусственных препятствий, барьеров и ограничений. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.- уточнила Наиля Аскер-заде."$128,5. Но я округляю, $130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", - сказал Александр Лукашенко.Он отметил, что с Президентом России этот вопрос еще не оговаривал, но и не будет его инициировать. ", - добавил белорусский лидер.Александр Лукашенко также ответил на вопрос, как строятся отношения в нефтяной сфере.- сказал Президент.В целом он высказался за более глубокую экономическую интеграцию, и для этого нужно устранить ряд препятствий., - заметил глава государства.Тем не менее он подчеркнул, что Беларусь имеет такой уровень отношений и интеграции с Россией, которого нет ни с одной другой страной, но это пока не тот результат, на который стороны могли бы выйти.Что касается валютного союза, Александр Лукашенко рассказал, что никакой глубокой проработки этого вопроса не было: "- спросила Наиля Аскер-заде., - подчеркнул Президент.Он также ответил на вопрос, зачем Беларуси нужна Россия и зачем России - Беларусь:В интервью не обошли стороной и внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Как известно, прошедшие в августе 2020 года президентские выборы не были признаны рядом стран Запада. Мешает ли это - такой вопрос был задан главе государства.- сказал белорусский лидер.Отвечая на вопросы, которые касались персоны проживающей за рубежом Светланы Тихановской, глава государства отметил, что она - это голос тех людей, которые сегодня за ней стоят.Во время интервью также затрагивалась прошедшая в октябре четырехчасовая встреча Александра Лукашенко в СИЗО КГБ с представителями некоторых оппозиционных движений. Вскоре после этой встречи Сергею Тихановскому разрешили созвониться с женой, и во время разговора он говорил ей о необходимости действовать жестче. "- спросила журналистка.- ответил Президент.Он также не жалеет, что пошел на ту встречу в СИЗО.Был задан вопрос и относительно Марии Колесниковой - когда над ней будет суд, и будет ли это открытый процесс или закрытый.- сказал Президент.Еще один вопрос касался предстоящего в середине февраля Всебелорусского народного собрания и возможных поправок в Конституцию Беларуси., - заверил глава государства.О том, когда может состояться такой референдум, Александр Лукашенко сказал:Что касается новаций в основном документе страны, глава государства отметил, что основные предложения до конца еще не сформированы, но некоторые вещи он уже обозначал ранее – речь идет о перераспределении полномочий, партийном строительстве, политических вопросах. ", - рассказал Александр Лукашенко., - подчеркнул глава государства.Журналистке была предоставлена уникальная возможность - побывать в личном кабинете Александра Лукашенко, посидеть в президентском кресле. Внимание Наили привлекли телефонные аппараты, по которым Президент разговаривает не только с чиновниками в Беларуси, но и ведет переговоры с зарубежными лидерами.- пригласил глава государства.- спросила журналистка.- с юмором ответил Александр Лукашенко.- сказала Наиля., - предложил белорусский лидер.В итоге было решено не отвлекать российского лидера от работы. Кстати, Президент Беларуси рассказал, что на повышенных тонах, в том числе по телефону, ни с кем из глав государств не разговаривает, это просто не принято.- отметил он.Александр Лукашенко по-прежнему считает, что многовекторная внешняя политика важна для Беларуси.- заметила Наиля Аскер-заде.- рассказал глава государства.Отвечая на вопрос, расстраивают ли его санкции, Александр Лукашенко сказал: "Он прокомментировал призывы отключить Беларусь от SWIFT: "Журналист также спросила, почему Запад начал крестовый поход в отношении Беларуси. ", - посоветовал белорусский лидер.Пользуясь случаем, Наиля Аскер-заде спросила мнение Александра Лукашенко насчет того, есть ли шанс, что предстоящий чемпионат мира по хоккею все-таки продет в Минске.Александр Лукашенко провел для Наили Аскер-заде небольшую экскурсию по наиболее знаковым местам Дворца Независимости. Одно из них - зал, где в феврале 2015 году прошла историческая встреча в Нормандском формате. "- спросила журналистка.- сказал Президент.Что касается Президента Украины Владимира Зеленского, Александр Лукашенко отметил, что зла на него не держит. "- сказал Президент.Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Украиной как развивалось, так и развивается: ". Дипломатические же отношения застыли, стороны пока не имеют иных контактов, кроме как по линии посольств.Александр Лукашенко отметил, что, случись сейчас его встреча с Владимиром Зеленским, он бы косо на него не смотрел, а, наоборот, был бы готов при необходимости обсудить тот или иной вопрос.Сьемки интервью проходили и теплой домашней предновогодней атмосфере. В кадр попал и уже известный белорусской публике белый шпиц Александра Лукашенко. Разожженная печь, блюда белорусской кухни, наряженная новогодняя елка - все это настраивало уже не на околополитические разговоры, а вопросы о семье, детях.Основным угощением были блины. Глава государства предпочел их есть с салом. "- предложил на выбор глава государства.Впрочем, блины в вечернем меню у Александра Лукашенко были только по случаю приезда гостьи. Сам бы он их в это время не ел, признался он, так как все-таки старается придерживаться принципов здорового питания., - образно выразился Президент.К ужину присоединился и Николай младший сын Александра Лукашенко. Это стало поводом более подробно расспросить его об отношениях с отцом, которого он называет исключительно "папа", при условии, что вокруг нет людей, которые требовали бы иного обращения., - рассказал молодой человек.- подтвердил Александр Лукашенко. В интервью он также признался, что считает себя строгим отцом, а также что дети должны воспитывались на примере родителей.- спросила интервьюер.- отметил Александр Лукашенко.В свою очередь Николай подчеркнул, что возникающие конфликтные ситуации возникают, но они эффективно решаются. Порой сын даже дает отцу советы., - рассказал Николай Лукашенко.Обсуждают дома в том числе политику, и происходит это на разных тонах. При этом Николай отметил, что наличие у него своей точки зрения по тому или иному вопросу не делает его оппозиционером (ранее Александр Лукашенко говорил, что его младший сын - главный оппозиционер в семье).Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что по разному реагирует на порой альтернативную точку зрения сына: ", - отметил молодой человек.В будущем заниматься политикой профессионально у Николая нет, признался он.- добавил Александр Лукашенко.Кем бы хотел стать, Николай пока не задумывался, ведь "настолько быстро меняются константы". Молодой человек хорошо знает английский язык, начал учить испанский. Находит время и для общения со сверстниками, и недостатка общения с ними он не чувствовал. Естественно, младший сын Президента интересуется и международной политической повесткой. ", - сказал он.В числе увлечений молодого человека - хоккей и общие занятие спортом. Николай также занимается музыкой - уже седьмой год играет на фортепиано.Наиля Аскер-заде спросила, кого из трех сыновей Александру Лукашенко было сложнее всего растить., - рассказал Президент.Молодому человеку также был задан вопрос, какие есть недостатки в жизни сына президента. "- считает Николай.Есть ли в окружении Александра Лукашенко люди, способные повлиять на его решение, спросила интервьюер., - сказал Президент.Отвечая на вопрос о политическом кризисе, и завершился ли он, Александр Лукашенко отметил, что такой кризис в Беларуси после каждых выборов:Глава государства уверен, что в будущем, когда будут говорить об эпохе Лукашенко, то ее будут определять, как эпоху стабильности, мира и справедливости.2020-й года, признался Президент, он провожал с чувством надежды.сказал он.В завершение Наиля Аскер-заде в разговоре отметила, что любая работа заканчивается, в том числе работа Президента., - отреагировал Александр Лукашенко.- поинтересовалась журналистка.- сказал Президент.