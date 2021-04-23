За прошедшие сутки в России выявили 8840 новых случаев заражения COVID-19

Согласно информации оперативного штаба, темп прироста сложился на уровне 0,19 больных. Инфекция унесла жизни 398 человек. При этом, как отмечается, вылечились 9407. Более 13 процентов пациентов, или 1187 человек, перенесли коронавирус бессимптомно.Новые случаи выявили в 84 регионах, прирост не был замечен только в Ненецком автономном округе.Всего за время пандемии в РФ заразился новой инфекцией 4 744 961 человек, 107 501 из них умер, 4 371 214 выздоровели.Фото: Таты Кавериной