За последние два года "Беларусьфильм" укрепил сотрудничество со странами Азии

Об этом рассказал гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
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– Крайние два года, несмотря на пандемию и другие происходящие в мире процессы, у нас произошла активизация отношений со странами Азии. Мы сотрудничали с Индией, Узбекистаном и Казахстаном, – уточнил он.
Руководитель добавил, что в настоящее время совместно с Узбекистаном ведется работа над фильмом "Казбек": уже подписан соответствующий договор.
– Кроме того, в рамках международного фестиваля "Лістапад" покажут некоторые зарубежные картины, которые снимались при поддержке "Беларусьфильма". Например, тот же "Илхак", который был представлен 9 мая в Ташкенте, Узбекистан. И кстати, проект получил высокую оценку. Сейчас он участвует в конкурсной программе фестиваля. Казахстан и США также представят совместный боевик, который снимался при содействии национальной киностудии, – пояснил Карачевский.
Генеральный директор "Беларусьфильма" поделился творческими планами:
– Наши партнеры из Индии не думают останавливаться. Сейчас есть разговоры о том, чтобы продолжить создавать линейку фильмов при нашем содействии. Они рассматривают нас в качестве дистрибьютора на территории Беларуси. Сотрудничество с разными странами – это и знакомство с другой культурой, и выход на новые рынки. Мы надеемся, что интерес к работе с Беларусью и дальше будет у кинопроизводителей не только ближнего, но и дальнего зарубежья, – заключил он.