За последние два года "Беларусьфильм" укрепил сотрудничество со странами Азии

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– уточнил он.Руководитель добавил, что в настоящее время совместно с Узбекистаном ведется работа над фильмом "Казбек": уже подписан соответствующий договор.– пояснил Карачевский.Генеральный директор "Беларусьфильма" поделился творческими планами:– заключил он.