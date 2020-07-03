"Сделано!" За последние 10 лет в Беларуси реконструировано 25 электростанций — министр энергетики

В стране строятся новые, модернизируются уже имеющиеся объекты топливно-энергетического комплекса. Только за последние 10 лет реконструировано два с лишним десятка электростанций. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.





«Энергетическая система Беларуси — стабильно работающий технологический комплекс, который обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение жителей страны энергией. В соответствии с поручениями Главы государства в белорусской энергосистеме проведена масштабная модернизация основных производственных форм. Так, реконструировано 25 электростанций, построено и обновлено порядка трех тысяч мегаватт, или около 30 процентов всех генерирующих мощностей страны», — отметил министр.

К слову, проведенная модернизация энергосистемы в Беларуси за 2011—2019 годы позволила снизить потребление природного газа в объеме около 6 миллиардов кубометров. Это дало возможность сэкономить приблизительно 900 миллионов долларов. С 2018 года энергосистема Беларуси практически полностью отказалась от импорта электроэнергии, заменив ее производством на собственных энергоисточниках с меньшими затратами.