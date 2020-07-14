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За полгода в лесах нашли 64 потерявшихся человека

За полгода в лесах нашли 64 потерявшихся человека, из них восемь дети. Такие данные озвучил во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик. 


– Помимо функции ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, в мае 2018 года была создана поисково-спасательная служба на базе республиканского отряда спецназначения. Потом эту службу создали в пожарных и аварийно-спасательных отрядах каждого областного центра. По истечении времени ее работы специалистами поисково-спасательной службы совместно с работниками МВД, лесного хозяйства, поисково-спасательного отряда «Ангел» найдено 768 человек, потерявшихся в экосистемах. Из них 65 – это дети, – отметил Новик. – В частности, в 2018 году было найдено 279 человек, в том числе 31 ребенок, в 2019 – 425 взрослых и 26 детей. 

Представитель МЧС подчеркнул, что не бывает дня, чтобы 2–3 человека не потерялись в лесу. Чаще других теряются пожилые люди, которые не берут с собой телефоны, забывают предупредить о походе за ягодами или грибами родственников или соседей, не рассказывают о своих местах. 

– Хорошо, если кто-то случайно увидит дедушку или бабушку в лесу и расскажет нам. А если нет  – сложно искать, когда нет координат. Зачастую приходится прочесывать гектары леса, привлекать большое число специалистов из других министерств и служб, волонтеров. Подумайте только: в среднем за год по стране теряется 350–400 человек! Повезет, если погода теплая, а если прошли дожди и ночи холодные? Да еще ощущение темноты в лесу страшит даже взрослых, – поделился наблюдениями Новик. 

К слову, на вооружении поисково-спасательной службы есть квадроциклы, колесные вездеходы, снегоходы, полноприводные авто, квадрокоптеры. Для поиска используется и авиация МЧС. Впрочем, с большой высоты пропавших сложно обнаружить: мешают кроны деревьев, а мощные тепловизоры не могут отличить зверя от человека. 

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Фото: Алина ЯНЧУР
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