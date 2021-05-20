За первый квартал 2021 года стоимость квадратного метра с господдержкой составила 1067 рублей. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» заявил заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, по итогам года эта цифра прогнозируется на уровне 1152 рублей.
– Напомню, в 2016 году коэффициент соотношения между средней зарплатой в стране и стоимостью квадратного метра был 1,06. В этом году – 0,81. А в 2020 году – 0,84. Т. е. мы соблюдаем это правило и регулируем стоимость жилья с господдержкой.
Говоря о снижении себестоимости возводимого в стране жилья, Анатолий Сивак отметил:
– Речь должна в первую очередь идти не о снижении себестоимости, а о недопущении ее роста. И это ключевой момент. А достичь этого можно лишь при помощи комплексной оптимизации расходов, применения экономичных типовых решений и соответствующих повторно применяемых проектов. Это то, что уже наработано годами, где эффективность просчитана на стадии проектирования и производства строительных конструкций.
Полная версия интервью заместителя Премьер-министра Анатолия Сивака ИД «Беларусь сегодня» выйдет в ближайшем номере газеты «Рэспублiка», а также на сайте sb.by.
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За первый квартал 2021 года стоимость квадратного метра с господдержкой составила 1067 рублей
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