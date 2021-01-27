За один день более ста тысяч белорусов подписались против санкций

26 января профессиональные союзы и трудящиеся Беларуси начали подписывать в адрес МОТ, рабочих и нанимателей других стран коллективное открытое письмо.
В нем говорится, что европейские политики не имеют права ограничивать и ущемлять права работников других стран. И что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся.
Только за один день под письмом подписалось более 116 тысяч человек. Сбор подписей продолжается.
Сегодня также стало известно, что обращение в Международную организацию труда направлено Национальным советом по трудовым и социальным вопросам. Три стороны совета – правительство, объединения нанимателей и профсоюзов – обратились к генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру в связи с неправомерностью введения Европейским союзом санкций против ряда предприятий нашей страны.
В обращении говорится, что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий – это в первую очередь негативные экономические последствия в отношении их работников. Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей. Снижение заработной платы, сокращение рабочих мест, замораживание гарантированных коллективными договорами выплат работникам – это далеко не все, с чем могут столкнуться трудящиеся.
Как отмечено в обращении, Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд. Более того, в 2019 году Специальный докладчик ООН в этой сфере подчеркнул, что использование экономических санкций в политических целях является нарушением прав человека и подрывает основы международного права и сотрудничества.
Сегодня государства направляют максимум усилий и ресурсов на борьбу с пандемией. Эксперты ООН еще в марте 2020 года призвали отказаться в этих условиях от санкций, чтобы у стран было больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям.
В этой связи стороны социального партнерства в Республике Беларусь обратились к Международной организации труда с просьбой оказать содействие в отмене экономических санкций Европейского союза.
Фото: БЕЛТА
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За один день более ста тысяч белорусов подписались против санкций
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