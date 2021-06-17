За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также зарегистрировано наибольшее с 23 марта количество смертей от COVID-19 – 416. За все время инфекция унесла жизни 127 992 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 057 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2175 (15,5%) без клинических проявлений, – отметили в сообщении.
Уточняется, что за все время в стране зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста сложился на уровне 0,27%. При этом за последние 24 часа инфекция унесла жизни 416 пациентов.
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За минувшие сутки в России выявили наибольшее с марта число смертей от коронавируса
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