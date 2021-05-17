В России за минувшие сутки зарегистрировали 9328 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за весь период распространения COVID-19 в стране составило 4 949 573, передает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9328 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1556 (16,7%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.
Отмечается, что за все время в России зафиксировали 4 949 573 случая заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,19%.
Фото Таты Кавериной
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За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев заражения COVID-19
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