За минувшие сутки в России выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, днем ранее в стране зафиксировали 9462 заразившихся. Показатель стал максимальным с 20 марта.Темп прироста немного замедлился и сложился на уровне 0,18 процента.Коронавирусная инфекция унесла жизни 364 человек, выписались после лечения 9866 пациентов. У 17 процентов заболевших симптомы не проявлялись.Всего за время пандемии в России заразился новой инфекцией 4 931 691 человек, 115 480 из них умерли, 4 547 500 вылечились.