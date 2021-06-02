За минувшие сутки в Минске произошли три пожара – погиб человек

Первый пожар зафиксирован утром 1 июня в Ленинском районе, на ул. Якубова. Пострадал брат хозяйки квартиры. На мужчине вспыхнула майка, когда он готовил еду на газовой плите. Подразделения МЧС не привлекались. Пострадавший направлен в медицинское учреждение с ожогами.Второе возгорание случилось вечером того же дня в Советском районе, на Логойском тракте. В пластиковом контейнере в мусороприемнике горел мусор.Пожар с гибелью мужчины произошел рано утром 2 июня в Первомайском районе. В квартире на ул. Руссиянова загорелось имущество в жилой комнате, там же спасатели нашли тело хозяина жилья.Причины инцидентов устанавливаются.