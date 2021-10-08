За год мировые цены на основные продукты питания выросли в среднем на 32%

Мировые цены на основные продукты питания в сентябре были на 32% выше, чем в такое же время 2020-го. Такие цифры приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), сообщают на сайте Центра новостей ООН.
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО за сентябрь на 1,2% выше показателей августа и на 32,8% выше показателя сентября прошлого года. В ФАО подчеркнули, что рост связан с сокращением экспортных возможностей в условиях высокого спроса.
Цена на пшеницу на мировых рынках стала выше почти на 4% за месяц и на 41% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в сентябре фиксировался рост международных цен на рис. При этом цены на кукурузу выросли всего на 0,3%.
В прошлом месяце подорожало и растительное масло на 1,7% – примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года. В ФАО считают, что это вызвано высоким мировым импортным спросом и нехваткой трудовых мигрантов, играющих важную роль в производстве пальмового масла в Малайзии. Международные цены на этот продукт достигли максимального уровня за последние десять лет.
Молоко и молочные продукты в сентябре стали дороже на 1,5% по сравнению с августом, а сахар вырос в цене на 0,5%. Стоимость мяса в сентябре по сравнению с августом почти не изменилась, но за год рост цен на мясо составил 26,3%. Котировки баранины и говядины выросли в связи с сокращением предложения, в то время как котировки мяса птицы и свинины снизились, чему способствовало увеличение предложения птицы на мировых рынках и снижение спроса на свинину в Китае и Европе.
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