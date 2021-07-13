Компания Kia разместила в сети первый официальный снимок обновленного семейства Ceed. На фотографии представили шутинг-брейк ProCeed GT, а также хетчбэк и универсал Ceed, передает Motor.ru.
Кардинальных изменений в дизайне обновленного семейства Kia Ceed не произошло. Все три авто сохранили узнаваемую внешность. Дизайнеры лишь в некоторых местах немного изменили кузов. Команда установила в машину радиаторную решетку другой формы: она заметно изгибается в нижней части. На передний бампер автомобиля установили крупные боковые воздухозаборники.
Кроме того, транспортные средства обзавелись измененным дизайном головной оптики и колесных дисков.
В настоящий момент об обновленном салоне новинок ничего не сообщается. Предполагается, что в Ceed установят 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Отмечается, что за дополнительные средства водители могут получить автомобиль с экраном диагональю 10,25 дюйма.
Официальная премьера обновленных Kia Ceed пройдет уже завтра.
Фото: Kia
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За день до премьеры Kia опубликовала первое фото обновленного семейства Ceed
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