Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. За день до премьеры Kia опубликовала первое фото обновленного семейства Ceed

За день до премьеры Kia опубликовала первое фото обновленного семейства Ceed

Компания Kia разместила в сети первый официальный снимок обновленного семейства Ceed. На фотографии представили шутинг-брейк ProCeed GT, а также хетчбэк и универсал Ceed, передает Motor.ru.


Кардинальных изменений в дизайне обновленного семейства Kia Ceed не произошло. Все три авто сохранили узнаваемую внешность. Дизайнеры лишь в некоторых местах немного изменили кузов. Команда установила в машину радиаторную решетку другой формы: она заметно изгибается в нижней части. На передний бампер автомобиля установили крупные боковые воздухозаборники.

Кроме того, транспортные средства обзавелись измененным дизайном головной оптики и колесных дисков.

В настоящий момент об обновленном салоне новинок ничего не сообщается. Предполагается, что в Ceed установят 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Отмечается, что за дополнительные средства водители могут получить автомобиль с экраном диагональю 10,25 дюйма.

Официальная премьера обновленных Kia Ceed пройдет уже завтра.

Фото: Kia
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Шанхае прошла презентация белорусских товаров
Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году
Диетолог объяснила, как правильно употреблять клетчатку для снижения веса
Выпускница Лицея БГУ завоевала серебряную медаль на Европейской олимпиаде по информатике для девушек
Жительница Минска вовлекала в несанкционированные акции 15-летнего сына
Назван неочевидный симптом инфаркта, проявляющийся ночью
Редкие издания Алоизы Пашкевич представлены на выставке в Щучине
Специалист ЛФК рассказала, как получить максимум пользы от скандинавской ходьбы
Марзалюк: польские каратели творили на белорусской земле геноцид
На Филиппинах стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куба – любовь моя
Марзалюк: Армия Крайова вела войну с советскими партизанами и мирным населением Беларуси
Василевский и Монро вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Бастаде
Педиатр объяснил, почему детям до 5 лет запрещено гулять на открытом солнце
"Пустая трата средств и времени" – МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси
В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение
Марзалюк: страшный грех – национальное убийство – лежит на польских ксендзах-полонизаторах
Дерматовенеролог назвала пять признаков смертельно опасных родинок
Житель Молодечно приговорен к 7,5 года колонии за убийство знакомого
В США неизвестный открыл огонь по полицейским
БМЗ в первом полугодии увеличил продажи продукции в 1,4 раза
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Выражало то лицо…
Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 95
На улице Чижевских в Минске затруднено движение из-за ДТП с грузовиком
Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
Первая девушка-спасатель на водах заступила на пост в Гомеле
Педиатр рассказал, как дети переносят коронавирус
Как действовать при солнечном ожоге лица? Объясняет косметолог
За день до премьеры Kia опубликовала первое фото обновленного семейства Ceed
Олимпийская деревня открылась в Токио
БЖД сегодня чествовала 100 000-го пассажира поезда «Ласточка», что курсирует между Минском и Москвой
В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн с "затопленным городом" на дне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Травли нет
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
Наоми Кэмпбелл стала героиней новой рекламной кампании Burberry
Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики
Личный прием граждан 14 июля пройдет в ГПК
Власти Франции оштрафовали Google на полмиллиарда евро
Максимальный балл на ЦТ по всемирной истории набрали 4 абитуриента
В текущем году на ЦТ по географии никто не набрал 100 баллов
Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца
Довгало о большом спорте: и в 1980-м – политика, и в 2021-м – политика
Здоровье, переобучение, цифровая грамотность: чем грозит пожилым стратегия «Активное долголетие – 2030»
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Их путь — тупиковый
В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19
Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити
Им не все равно. Молодежные послы ЦУР встретились с ребятами из Ганцевичей
Авторы