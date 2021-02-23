В Минской области за пять лет количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, сократилось на 43%, сообщает БЕЛТА.
В регионе сформирована эффективная система защиты прав детства и профилактики социального сиротства. Число несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, сократилось с 4799 детей из 2567 семей в 2016 году до 2734 детей из 1363 семей в 2020-м. На 65,7% уменьшилось число ребят, которые нуждаются в государственной защите: с 511 детей из 298 семей в 2016 году до 175 детей из 91 семьи в 2020-м. Сократилось число выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и тех мальчишек и девчонок, чьи мамы и папы были лишены родительских прав.
Также в пристоличном регионе в последние годы активно развивали семейные формы устройства детей-сирот. Такой формат позволил сократить сеть интернатных учреждений на четыре объекта. Более 80% выявленных детей-сирот ежегодно отправляются на семейные формы воспитания.
Кроме этого, на Минщине проводят активную профилактику с молодыми ребятами, и она приносит результаты. По данным УВД Миноблисполкома, в 2020 году в регионе сократилось число преступлений среди несовершеннолетних. По итогам прошлого года среди учащихся учреждений общего среднего образования преступность стала меньше на 21,5%.
Фото: pixabay.com
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За 5 лет в Минской области количество детей, находящихся в СОП, сократилось на 43%
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