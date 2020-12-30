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  2. За 11 месяцев столичный общественный транспорт перевез более 580 млн пассажиров

За 11 месяцев столичный общественный транспорт перевез более 580 млн пассажиров

В Главном статистическом управлении Минска подвели итоги работы столичного транспорта, сообщает Минск-Новости.


За 11 месяцев организации и индивидуальные предприниматели перевезли 62,3 млн т грузов. В сравнении с прошлогодними данными это равняется 95,2%. Грузооборот составил 26,4 млрд тонно-километров, или 93,9% к соответствующему периоду 2019-го.

В Главстате также подсчитали, что услугами пассажирского транспорта в течение 11 месяцев воспользовались 582,6 млн человек. Если провести параллель с прошлым годом, то наблюдается снижение на 21%. Снизились и показатели пассажирооборота: 6 962,3 млн пассажиро-километров (62,7 % к уровню января – ноября 2019 г.)

Фото: БЕЛТА
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