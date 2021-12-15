Белстат: за 10 месяцев этого года доходы от экспорта субпродуктов домашних животных выросли почти в 2 раза

Более чем на 10 миллионов долларов пищевых субпродуктов домашних животных поставили на внешний рынок за январь – октябрь белорусские переработчики, сообщил Белстат. Доходы от экспорта такого товара выросли почти в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Этому способствовало как увеличение поставок в натуральном выражении, так и благоприятная конъюнктура цен.

Наращивание экспорта субпродуктов в денежном выражении по отдельным странам просто приводит в восторг. Например, в Гану – в 7 раз, Армению – 8, в Узбекистан и вовсе в 112 раз. О расширении географии экспорта говорит следующий факт: на карте зарубежных поставок появились такие далекие страны, как Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне.

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