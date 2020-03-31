"Ювентус" может продать Роналду из-за ситуации с коронавирусом

Туринский «Ювентус» из-за сложного финансового положения, вызванного пандемией нового коронавируса, может продать свою главную звезду — португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на A Bola.

Португальца могут продать, при этом его трансфер оценивается в 70 млн евро, утверждает

Il Messaggero. Также «Ювентус» может продлить контракт с существенным снижением зарплаты португальца.

35-летний Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Действующий контракт португальца рассчитан до 2022 года, его годовой заработок —31 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки и тренеры "Ювентуса" согласились на 50-процентное снижение зарплат.