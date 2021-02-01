Юрий Шулейко утвержден в должности председателя Брестского облисполкома

Перед началом сессии Игорь Сергеенко охарактеризовал Юрия Шулейко как человека подготовленного, предпочитающего некабинетный стиль работы, прошедшего хорошую управленческую школу, а также обозначил, какие задачи стоят перед новым руководителем Брестской области:Обращаясь к депутатам и руководителям предприятий Брестчины, Юрий Шулейко подчеркнул, что любит честность, правду, не любит подхалимство, достаточно работоспособен: