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Юрий Шулейко утвержден в должности председателя Брестского облисполкома

Сессия Брестского облсовета сегодня утвердила кандидатуру Юрия Шулейко в должности председателя Брестского облисполкома. Соответствующее удостоверение новому руководителю Брестчины вручил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.


Перед началом сессии Игорь Сергеенко охарактеризовал Юрия Шулейко как человека подготовленного, предпочитающего некабинетный стиль работы, прошедшего хорошую управленческую школу, а также обозначил, какие задачи стоят перед новым руководителем Брестской области:

– Брестский регион развивается достаточно динамично. Занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве, переработке, строительстве жилья, высок промышленный и логистический потенциал. Планку  снижать нельзя. Нужно идти дальше: развивать сельское хозяйство, внедрять новые технологии в промышленности, инновационные подходы, развивать логистическую и туристическую привлекательность региона. Важно, что есть опора, есть с кем работать: люди здесь трудолюбивые  и управленческие кадры серьезные.


Обращаясь к депутатам и руководителям предприятий Брестчины, Юрий Шулейко подчеркнул, что любит честность, правду, не любит подхалимство, достаточно работоспособен:

Вместе с вами в спокойной обстановке буду знакомиться с Брестской областью. Намеченные бизнес-планы, задачи, поставленные Главой государства по целевым показателям повышения благосостояния населения и страны, будем вместе стремиться выполнить. Будет больше – будет лучше.  








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Фото: Павел БОГУШ
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