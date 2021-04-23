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  2. Юрий Шулейко и Юрий Селиверстов встретились с коллективом Полесского госуниверситета

Юрий Шулейко и Юрий Селиверстов встретились с коллективом Полесского госуниверситета

Полесский государственный университет – один из самых молодых и современных высших учебных заведений Брестской области. Он был создан в Пинске 15 лет назад и стал не только кузницей высококвалифицированных кадров для предприятий, организаций разных регионов страны, но и инновационным образовательным, научным, культурным центром, вузом исследовательского типа.  


Своими наработками, достижениями студенты и преподаватели ПолесГУ поделились с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко и министром финансов Беларуси Юрием Селиверстовым, которые сегодня посетили университет, ознакомились с его материально-технической базой, пообщались с коллективом. Диалог со студентами продолжался более двух часов, получился интересным и содержательным. У Юрия Селиверстова ребята спрашивали о том, какие требования предъявляются к сотрудникам Министерства финансов, насколько важен практический опыт при трудоустройстве, какую поддержку государство оказывает молодым специалистам. Юрию Шулейко задавали вопросы о том, как стать успешным руководителем, какими качествами для этого нужно обладать, что необходимо сделать для закрепления молодых людей в регионах. Были затронуты многие другие актуальные темы. 

В Полесском госуниверситете обучается почти 4 тысячи человек. Это будущие работники для аналитической, финансовой, банковской экономик, менеджеры в сферах АПК, международного туризма, кадры, обученные бухучету, анализу и аудиту в промышленности, бизнес-администраторы, предприниматели и другие специалисты. Для их качественной подготовки в вузе есть все необходимое, что ректор ПолесГУ Валерий Дунай, проректор по научной работе Николай Кручинский, проректор Валентина Друк и другие сотрудники продемонстрировали высоким гостям. 

В отраслевой лаборатории ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве, являющейся структурным подразделением биотехнологического факультета, преподаватели и студенты занимаются перспективными разработками. Одно из направлений – клональное микроразмножение растений. Пинчане разработали четыре технологических регламента, получили столько же патентов на изобретение –  метод ускоренного производства посадочного материала in vitro ягодных и декоративных культур. В коллекционный фонд лаборатории входят сортовая голубика, декоративные хвойные растения, арония черноплодная, ремонтантная малина, жимолость и другие культуры. За 5 лет отсюда реализовали 450 тысяч посадочного материала высокорослой голубики на 250 тысяч долларов, есть договоренности о новых поставках. 

Ученые ПолесГУ на практике доказывают, что последствия изменения климата позволяют адаптировать не совсем характерные для наших широт культуры, например виноград. Один из студентов вуза, который является сотрудником лаборатории, разрабатывает технологический регламент производства сортов винограда для закладки плантации в столинском КУПП "Маньковичи". 

На базе лаборатории разработаны опытные образцы установки освещения на основе светодиодов для тепличных комплексов, оранжерей для массового производства посадочного материала экономически значимых видов растений. Здесь также проведены исследования, направленные на совершенствование селекционного процесса в племенном скотоводстве. В двух предприятиях концерна "Брестмясомолпром" проводили определение генотипа животного по гену бета-казеина. 


На базе инженерного факультета ПолесГУ действует учебно-научная лаборатория "Инжиниринговый центр", главная задача которой – интеграция образовательного и научного потенциала вуза в реальный сектор экономики, в том числе в регион Припятского Полесья. 

Юрий Селиверстов и Юрий Шулейко оценили уровень подготовки специалистов, достигнутый вузом за 15 лет, пожелали его коллективу новых высот. Завтра в ПолесГУ пройдет день открытых дверей, во время которого абитуриентов ознакомят с правилами приема, расскажут о новшествах вступительной кампании, ответят на вопросы.  

Фото Натальи Милевской
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