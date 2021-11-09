Перспективы развития: Юрий Назаров посетил деревообрабатывающее предприятие «ФанДОК» в Бобруйске

Вопросы дальнейшего развития деревообрабатывающих производств, ориентированных на глубокую комплексную переработку сырья, сегодня рассматривались в Бобруйске на базе предприятий концерна «Беллесбумпром». Посещая 29 октября Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда», Президент поинтересовался, как обстоят дела с проблемными предприятиями концерна. Среди отстающих, как выяснилось, «ФанДОК», «Витебскдрев» и «Борисовдрев». Глава Государства поручил в кратчайшие сроки предоставить предложения по развитию. «ФанДОК» стал первой точкой, которую посетил сегодня заместитель Премьер-министра Юрий Назаров.

Определить дальнейшую судьбу и перспективы развития предприятия. Такой вопрос был основным в повестке заместителя Премьер-министра. Ставка – на мебельное производство.









– Цех – то производство, которое можно с небольшими финансовыми вложениями и в короткий временной отрезок сделать более сильным. Тем более, производство уже сегодня функционирует, мебель востребована. Единственное, разберемся, почему оно работает в одну смену: мы не можем больше продать или не можем больше производить. И вот это слабое место нужно подтянуть, – считает Юрий Назаров. – Соответственно, добавить сюда людей, а это новые рабочие места. Мы знаем, что Бобруйск – город мебельщиков. Через дорогу от предприятия Бобруйский государственный лесотехнический колледж. И тут все сходится: подготовка кадров, объем производства, соответствующие мощности. Видно, что от этого можно получить эффект. Тем более мебель продается с рентабельностью в 18 процентов.

















Да, предприятие работает, причем по разным направлениям. Начиная от полной переработки древесины, выпуска пиломатериалов, изделий деревообработки и заканчивая производством высокохудожественной мебели. Большая часть выпускаемых изделий – более 60 процентов – составляет фанера. 90 процентов готовой мебельной продукции поставляется на европейский рынок – в Германию, Данию, Болгарию и другие страны. Но нужно решить вопрос, как максимально загрузить производства. Их объемы все же недостаточны, потенциально их нужно нарастить вдвое. Для этого необходимо включить в технологический процесс существующие мощности, которые смогли бы приносить больший эффект. Это вопрос не только кадров, но и оборудования. В этом случае рассматривается и внутриотраслевая кооперация между деревообрабатывающими предприятиями.













Председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько видит следующие шаги выведения предприятия на новый уровень:

– Нужно сконцентрироваться на трех основных задачах. Первое – мебельное производство. Для этого здесь все есть: станки, оборудование. Мебельное производство работает в одну смену, часть мебельщиков – в две, а нам нужно запустить его в три смены. Соответственно, нужно решить вопрос кадров, оптимизации технологической цепочки – приобретения либо передачи оборудования.

























По словам Михаила Михайловича, акцент нужно сделать и на перепрофилировании производства древесно-стружечных плит. В условиях низких цен на них, эффективно работать цех не сможет. Относительно других заводов, таких как «Ивацевичдрев», «Речицадрев», он небольшой. Поэтому логично часть оборудования, которое задействовано в производстве ДСП-плит, с относительно небольшими инвестициями задействовать на производстве иной продукции. К примеру, древесных пеллет или брикетов.

















– Третье направление – производство фанеры. «ФанДОК» всегда славился высоким качеством продукции. Думаем, как увеличить объемы ее производства. Необходимо установить дополнительно сушильное оборудование. Тем самым на действующие пресса будет поставляться уже высушенный шпон. Тем самым можно будет производить до 3-4 тысяч кубических метров в год. Комплекс этих решений к концу следующего года даст нам возможность еще больше улучшить работу предприятия, – заключил Михаил Касько.













Показательным примером развития для «ФанДОК» может выступить еще одно мебельное предприятие Бобруйска – ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск». В 2019 году оно вошло в структуру холдинга «Пинскдрев». Если раньше основной акцент был на производстве дорогостоящей мебели из массива, то сейчас сегмент выпускаемых товаров расширился за счет продукции из ДСП. Это дало толчок для развития. В 2019 году, к примеру, рентабельность продаж была нулевой, в 2020 году она составила 7 процентов, предприятие заработало первый миллион рублей. К 2022 году планируется увеличить объем производства на 33 процента.

– Та ключевая задача, которая была поставлена перед этим предприятием, выполнена. Будучи включенным в холдинг, пошло инвестирование в производство, увеличилась средняя зарплата, что дало свой свой положительный эффект, – отметил Юрий Назаров.









Осталось приспособить пустующие помещения. Сегодня здесь 71 тысяча квадратных метров производственных и складских помещений. Занята половина из них. Остальные метры будут приспособлены под расширения производства мягкой и корпусной мебели.









Еще один вопрос, который обсуждался, касался создания определенной программы действий по вовлечению в оборот лиственной древесины: березы, осины, серой ольхи.









– Мы рассматриваем Могилевскую область как один из возможных вариантов для производства беленой термомеханической массы. Это позволит нам производить сырье для бумажной промышленности и вовлечь в оборот осиновое сырье, – заключил заместитель Премьер-министра.