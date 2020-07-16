Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» зажигает новые звезды и сохраняет традиции»

Такое мнение высказал сегодня на открытии Международного пресс-центра министр культуры Беларуси Юрий Бондарь:





– Вот уже 29 лет гостеприимный Витебск собирает желающих прикоснуться к миру высокого искусства и молодежного творчества. «Славянский базар в Витебске» проект уникальный. Уникальный потому, что зажигает новые звезды, представляя творческую молодежь и результаты ее работы широкому кругу зрителей. В то же время «Славянский базар» уникален тем, что сохраняет традиции, обогащает духовное наследие славянских народов. Мы все помним девиз, который сформулировали создатели этого фестиваля: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Сегодня это лозунг как никогда актуален. Я рад, что молодежь, которая получит путевку в творческую жизнь в Витебске и станет определять картину будущего, будет руководствоваться идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов.

Министр отметил, что в этом году очень непросто было подготовить этот международный масштабный форум. Планы фестиваля пришлось скорректировать из-за пандемии, но оргкомитет сделал все возможное, чтобы праздник состоялся и чтобы он не разочаровал тех, кто его ждал. По словам председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, оргкомитету удалось не только преодолеть все сложности, но и договориться с погодой: когда в сердцах солнце, тепло и на улице.

Сегодня в 14:30 состоится Торжественная церемония поднятия флага фестиваля, затем на «аллее звезд» откроют именную плиту Филиппа Киркорова, который стал обладателем специальной награды президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». А в 20:30 в Летнем амфитеатре прозвучат первые аккорды 29-го международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».