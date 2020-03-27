Хоккей. «Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии Кубка Президента

В последний раз в финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси «Юность» и «Шахтер» играли в сезоне 2015/2016. Тогда победа осталась за минчанами — они выиграли с общим счетом 4:1. В этот раз путь к финалу у «Юности» был короче, чем у «Шахтера». Минчане в пяти матчах выбили из борьбы «Динамо-Молодечно» и выиграли несколько дополнительных дней для отдыха и подготовки к финалу, а солигорчане в упорной борьбе с «Неманом» пробились в решающий раунд лишь по итогам семи поединков — серия завершилась во вторник.Сегодня зрители стали подтягиваться к арене задолго до начала матча. Стандартный досмотр у входа на арену занял чуть больше времени: каждому пришедшему измерили температуру, предложили обработать руки дезинфицирующим средством, а после рекомендовали занимать места на трибунах, соблюдая дистанцию.Счет в матче хозяева льда открыли на седьмой минуте после точного броска Максима Парфеевца. Через пять минут Иван Дроздов увеличил отрыв от соперника, а на старте второго периода оформил дубль. После этого «Шахтер» заменил вратаря: вместо Юрия Петрова на лед вышел Максим Малютин, но уже на 27-й минуте в воротах оказалась еще одна шайба — автором гола стал Максим Мальцев. Сократить отставание от «Юности» солигорчанам удалось в середине периода — отличился Евгений Дадонов. За две минуты до финальной сирены «Юность» установила окончательный счет в матче после гола Всеволода Кашкара — 5:1.После игры главный тренер «Шахтера» Юрий Файков говорил — предполагали, что матч будет сложным:Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий подытожил победный старт в финальной серии:Завтра на «Чижовка-Арене» команды проведут второй матч финальной серии.