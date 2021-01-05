Ожидаемая продолжительность их жизни составит 84 года. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), передает Центр новостей ООН.
Фото из архива
1 января наступившего года на планете родились более 370 тысяч детей. Интересно, что около половины из них приходится всего лишь на 10 стран: Индию (1-е место, 59 995 новорожденных), Китай, Нигерию, Пакистан, Индонезию, Эфиопию, США, Египет, Бангладеш и Демократическую Республику Конго.
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отметила, что дети, появившиеся на свет в первые дни 2021 года, пришли в мир, который сильно отличается от того, каким он был годом ранее.
«Давайте сделаем 2021-й годом более справедливым, более безопасным и более здоровым для детей!» – сказала она.
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ЮНИСЕФ: в 2021 году родятся около 140 млн детей
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ