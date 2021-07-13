Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца

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– гласит предисловие в начале видео.Меньшова отметила, что показать отцу смонтированный ролик не успела, так как с начала мая здоровье Владимира Меньшова стало ухудшаться:В 80-минутном интервью знаменитости поговорили о работе, жизненных принципах и морали, таланте, творческом кризисе и смерти.Важной частью разговора стали рассуждения Владимира Меньшова о таком понятии, как успех.Режиссер также рассказал, на что он обращал внимание при поиске материала для своих работ:Не обошла Юлия Меньшова и тему личной жизни. Она поинтересовалась у отца, как он пережил расставание на четыре года с супругой Верой Алентовой:Напомним, известный советский и российский кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса.Он снял такие известные фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Последняя кинокартина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».