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Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в YouTube интервью со своим отцом, известным режиссером Владимиром Меньшовым. Оно было снято незадолго до его смерти.

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– Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года. Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале. Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы… – гласит предисловие в начале видео. 

 Меньшова отметила, что показать отцу смонтированный ролик не успела, так как с начала мая здоровье Владимира Меньшова стало ухудшаться:   

– Мы откладывали просмотр… Я говорила: «Знаешь, получилось очень хорошо», папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим». Сегодня 9 дней, как папы нет. Пап, надеюсь, ты смотришь…

В 80-минутном интервью знаменитости поговорили о работе, жизненных принципах и морали, таланте, творческом кризисе и смерти. 

Важной частью разговора стали рассуждения Владимира Меньшова о таком понятии, как успех.

– Успех нельзя просчитать или предугадать, но это составляющая таланта. Когда я выбирал сценарий своих картин и снимал их, я представлял, как закончится сцена, какую реакцию она вызовет в зале. 

Режиссер также рассказал, на что он обращал внимание при поиске материала для своих работ: 

– Мне было важно, чтобы была интересная история и в ней присутствовал Бог. Чтобы был отблеск вечности. Я хотел, чтобы после просмотра моих работ зритель не просто развлекся, посмеялся, а усвоил мораль. 

Не обошла Юлия Меньшова и тему личной жизни. Она поинтересовалась у отца, как он пережил расставание на четыре года с супругой Верой Алентовой:

– Развод переживал тяжело. Как пустое время. На тот момент у меня уже выстроилась судьба в кинематографе и наконец я дебютировал как режиссер, но я чувствовал, что живу вхолостую. Не получается у меня. Нет стимула утром просыпаться. Когда через время мы опять с ней сошлись, я обрел душевный покой. 

Напомним, известный советский и российский кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса. 

Он снял такие известные фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».  Последняя кинокартина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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