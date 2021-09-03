Юбилейный сезон Могилевский областной театр кукол откроет встречами «Лялькін куФЭр»

Могилевский областной театр кукол впервые станет площадкой, где соберутся лучшие кукольники из Могилева, Минска, Гомеля, Витебска, Бреста и Молодечно. С 6 по 12 сентября здесь пройдут театральные встречи «Лялькін куФЭр», приуроченные к юбилейной дате – открытию 45-го театрального сезона.





В программу театральных встреч вошли семь спектаклей кукольных театров из разных регионов страны. Репертуар разножанровый – рассчитан как на детскую, так и взрослую аудиторию. Показы пройдут на сцене областного театра кукол, за исключением постановки «Пансион Belvedere». Ее зрители смогут увидеть в Могилевском областном драматическом театре.





– Мы решили собрать лучших кукольников страны на одной сцене в рамках театральных встреч, чтобы привлечь детей, молодежь, родителей к искусству, воспитать вкус к театру. Наши спектакли разноплановые, придутся по душе людям разных возрастов. За 45 лет на нашей сцене было поставлено 100 спектаклей. Нынешний сезон – юбилейный. К этой важной дате и подводили наши театральные встречи. Уверен, что они перерастут во что-то большее. Тесно сотрудничаем с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Белостока, Варшавы. Надеюсь, в дальнейшем они подключатся к нашему фесту, – отметил директора Могилевского областного театра кукол Владимир Андреенко.





Открытие феста пройдет на площадке перед кукольным театром. Гостей будут встречать живые статуи и музыканты известного могилевского коллектива Jazz City Band. В холле развернется интерактивная выставка, посвященная театральным встречам «Лялькiн куФЭр». Здесь будут установлены небольшие «куфэрки» со сказочными персонажами внутри – кукольными героями спектаклей прошлых лет.





Программу театральных встреч откроет полюбившийся маленьким зрителям спектакль могилевского театра «Самый маленький самолет на свете». Он рассказывает трогательную историю про самолетик, который терпит насмешки от «больших» собратьев. Не выдерживая этого, главный герой летит куда глаза глядят. На пути встречает самую большую собаку на свете, которая тоже страдает из-за своих размеров. Тогда самолет отправляется в редакцию, чтобы доставить заветное письмо и помочь псу. Дорога превращается в увлекательное путешествие. К слову, постановка 27 сентября представит Беларусь в Москве. Работа была отобрана фондом народного артиста России Сергея Безрукова из более 300 спектаклей.





Закроются театральные встречи премьерной работой, по которой зрители успели соскучиться, – «Кандид, или Оптимизм» Вольтера. Постановка уже представляла Беларусь в Санкт-Петербурге на фестивале «Вдохновение», была показана зрителям Москвы и Варшавы.

Могилевщина богата театральными традициями. В области функционируют три профессиональных театра – Театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске, Могилевский областной драматический театр и кукольный театр.





– Отрадно, что в этом году кукольный театр получил звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Это кропотливая работа всей команды, – отметил начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок. – Приятно, что наши учреждения культуры держат марку. С 12 по 16 ноября пройдет традиционный Республиканский фестиваль национальной драматургии в Бобруйске. Его программа уже формируется. Ставший брендом Могилевской области фестиваль «М.@rt.контакт» тоже продолжит свою работу. Что касается кукольного театра – пошли по такому пути, чтобы первые театральные встречи переросли в ежегодный фестиваль.





























































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