Юбилей народной артистки Беларуси Натальи Рудневой в Большом театре отметили спектаклем «Царская невеста»

, — говорит Наталья Александровна. —А начиналась эта судьба далеко от Беларуси — в Самаре, которая ныне зовется Куйбышевым.— рассказывает певица, —Так девочка Наташа оказалась в музыкальном училище. Но ее призвание определилось далеко не сразу.— продолжает она свой рассказ. —Так сильно мечтала, что даже отказалась от приглашения в Ленинградскую консерваторию.улыбается она.И обещание сдержала. Только, волею судеб, консерватория оказалась минская, и здесь, в белорусской столице, прошла вся ее дальнейшая жизнь — человеческая и творческая.переспрашивает меня Наталья Александровна. —И дело не только в дирижерах и режиссерах.— уверена Руднева.И — как свидетель — скажу, что она отдавала себя этой профессии целиком, без остатка. Жила на сцене в полную силу, на разрыв аорты, не экономя ни голос, ни душу. И так из вечера в вечер, и ни один спектакль не похож на другой, с каждым разом ярче, глубже и совершеннее.Спрашиваю, какие были самые яркие моменты. И, оказывается ярким было все!— признается певица. —А дальше бесконечный рассказ, в который вместился и «Севильский цирюльник», и «Дон Карлос» с Ярославом Антоновичем Вощаком, и госпожа Мирчуткина в опере Кортеса «Юбилей», и «Маддалена» Прокофьева — партия, казалось бы, созданная совсем для другого голоса, но идеально слившаяся с голосом и образом Рудневой.А сколько замечательных партнеров, незабываемых сценических встреч!— рассказывает Наталья Александровна. —Еще одно потрясение — концерт в бенедиктинском монастыре Монтсеррат неподалеку от Барселоны. Десять средневековых песнопений из «Красной книги Монтсеррат» в ультрасовременной обработке для солистов, хора и оркестра.рассказывает певица.Особая история — фильм-опера «Альпийская баллада» (1987). Прошлым летом мы вновь смотрели его в трансляции Белтелерадиофонда. Сложная и драматичная музыка Губаренко, на экране сплошь крупные планы, когда от актеров требуется предельная искренность. И два молодых оперных артиста — Наталья Руднева и Владимир Экнадиосов — в напряженном и страстном дуэтном слиянии-противостоянии.улыбается Наталья Александровна.Жизнь, даже очень сложная и яркая, часто сводится к простым вещам.— говорит певица.Но сценическая карьера закончилась, и началась карьера педагогическая. К каждому ученику индивидуальный подход, и опять учеба, учеба и учеба. Но и это еще не все.Она обожает принимать гостей, и к готовке у нее почти такой же творческий подход:Это характер, это способ жизни неординарного человека, который одарен не только голосом, но множеством других, не менее редких талантов.Уйдя со сцены, Наталья Руднева остается маяком, учителем, другом для многих и многих. Из таких имен складывается самобытность белорусской оперной школы.— говорит она в свои семьдесят лет.И это единственно верный путь в жизни.