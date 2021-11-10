SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео

YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео

Видеосервис YouTube скроет количество отрицательных откликов на видео. Об этом информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

Компания сообщила, что нововведение внедряется со среды. 

"На основании полученных данных мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "Не нравится" сохранится", – сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте. 

Таким образом, видеосервис надеется, что это позволит защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чьем-то произведении.

Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнули в компании.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы