YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео

Компания сообщила, что нововведение внедряется со среды., – сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте.Таким образом, видеосервис надеется, что это позволит защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чьем-то произведении.Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнули в компании.