YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео

Видеосервис YouTube скроет количество отрицательных откликов на видео. Об этом информирует РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Компания сообщила, что нововведение внедряется со среды.
"На основании полученных данных мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "Не нравится" сохранится", – сказано в заявлении компании, опубликованном на сайте.
Таким образом, видеосервис надеется, что это позволит защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов о чьем-то произведении.
Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнули в компании.