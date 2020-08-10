Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 20:00 составила 84,05%, сообщается на сайте Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
В Брестской области проголосовали 91,97% избирателей от общего числа включенных в списки по данному региону, в Витебской – 82,73%, Гомельской – 89,81%, Гродненской – 88,81%, Минской – 84,53%, Могилевской – 90,44%, а в столице – 66,10%.
Фото: БЕЛТА
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Явка избирателей на президентских выборах составила 84,05%
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