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  2. Ярмарка «Калядны кирмаш» открылась возле Комаровки

Ярмарка «Калядны кирмаш» открылась возле Комаровки

Флэшмоб Дедов Морозов, товары ремесленников и театрализованное шоу

Сегодня возле Комаровского рынка по-настоящему многолюдно. Кто-то пришёл за товарами к праздничному столу, а кто-то за отличным настроением. 



- У нас на сегодня запланирована насыщенная концертно-развлекательная и игровая программа с новогодними персонажами, - говорит заведующий сектором культуры Управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Воронин. - Например, в 13 часов у новогодней елки на площадке перед входом на Комаровский рынок состоится флэшмоб Дедов Морозов и Снегурочек. Участники посоревнуются в умениях, которыми должны обладать новогодние персонажи. Для победителей подготовили приятные призы.



На празднике выступят различные исполнители и коллективы. Среди них - трио «Гармония», театр песни «Сябрынка», Евгений Зинкевич, Ольга Любавина и другие.






gorbatenko@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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