Ярмарка «Калядны кирмаш» открылась возле Комаровки

Флэшмоб Дедов Морозов, товары ремесленников и театрализованное шоу
Сегодня возле Комаровского рынка по-настоящему многолюдно. Кто-то пришёл за товарами к праздничному столу, а кто-то за отличным настроением.
- У нас на сегодня запланирована насыщенная концертно-развлекательная и игровая программа с новогодними персонажами, - говорит заведующий сектором культуры Управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Игорь Воронин. - Например, в 13 часов у новогодней елки на площадке перед входом на Комаровский рынок состоится флэшмоб Дедов Морозов и Снегурочек. Участники посоревнуются в умениях, которыми должны обладать новогодние персонажи. Для победителей подготовили приятные призы.
На празднике выступят различные исполнители и коллективы. Среди них - трио «Гармония», театр песни «Сябрынка», Евгений Зинкевич, Ольга Любавина и другие.
gorbatenko@sb.by