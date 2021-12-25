Ярмарка «Калядны кирмаш» открылась возле Комаровки

Флэшмоб Дедов Морозов, товары ремесленников и театрализованное шоу

- говорит. -На празднике выступят различные исполнители и коллективы. Среди них - трио «Гармония», театр песни «Сябрынка», Евгений Зинкевич, Ольга Любавина и другие.