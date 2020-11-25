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  2. Яркий и современный. Новый детский сад на 75 мест открыли в Славгороде

Яркий и современный. Новый детский сад на 75 мест открыли в Славгороде

Новый современный детский сад «Калейдоскоп» на 75 мест сегодня открыли в Славгороде по улице Калинина. Он стал своего рода интернациональной стройкой, ведь возводить объект помогали организации со всего юго-востока Могилевщины. И справились в рекордно короткие сроки: в стройку вошли в марте, а уже в ноябре здесь перерезали красную ленточку. При этом работа выполнена качественно.


В двухэтажном здании площадью свыше тысячи квадратных метров, разместились четыре группы, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, родительская комната и комната психолога. Из новинок – кабинет детского творчества для развития талантов и способностей малышей и кабинет народного творчества, где дошкольникам будут прививать интерес к белорусской культуре, традициям, обычаям.


– Планируем открыть интегрированную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, – рассказала заведующая Елена Голенкова. – Специалисты данного профиля, психологи и дефектологи, в штате есть. Новым садом мы очень довольны, условия здесь действительно комфортные. Учреждение разделено на две части, в одной непосредственно находятся детки, в другой с ними в кабинетах работают специалисты.


Внутри здания большое внимание уделили безбарьерной среде, есть лифт и санузлы для детей с инвалидностью. На прилегающей территории обустроены игровые площадки.


Мама двоих дочерей Елена Савостина не скрывает восторга:

– Микрорайон по улице Калинина очень молодой и активно развивающийся, здесь проживает много многодетных семей, поэтому мы очень нуждались в детском садике поблизости. Благодарны властям всех уровней, что они откликнулись на нашу просьбу и построили такой замечательный детский сад. Младшая дочь Кира, которая и будет его посещать, с нетерпением ждала открытия, каждый день спрашивала, когда же она сможет туда пойти.


Кстати, толчком к строительству детского сада в Славгороде стало обращение в прошлом году Екатерины Мельниковой к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу. Ждала отклика на свою просьбу, но не думала, что ее удовлетворят настолько быстро, признается женщина:

– Я всю жизнь проработала в системе образовании и часто слышала от друзей, знакомых, что городу нужен еще один детский сад. Аккумулировала все эти пожелания и озвучила Леониду Константиновичу. Такая красота получилась, не передать словами! По-хорошему завидую молодым коллегам, что они будут работать в таких замечательных условиях. Радостно и за малышей с родителями.


Строительство нового детсада потребовало более 3,7 миллиона рублей. Финансирование велось за счет субвенций республиканского бюджета, передаваемого в областной бюджет на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС.


– Важно, чтобы первые шаги маленького человека начинались в комфортных условиях в детских садах, школах, – считает помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. – Радует, что в Славгородском районе появилось такое современное учреждение, которое будет приносить пользу людям. Давайте беречь то, что уже построено и приумножать это.


Славгородский район взял ту динамику, которую от него ждали многие годы, активно развивается. Только за последнее время в рамках Указа № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» открыли мост через Сож, свинокомплекс, линию по розливу меда, жилой дом на 32 квартиры, а в ближайшее время откроется еще один дом на 20 квартир. Пополнил этот список и «Калейдоскоп».


– Сбавлять обороты не намерены, есть амбициозные планы и на следующий год, – подчеркнул председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта. – Хотим реконструировать районную больницу, построенную в 1975 году и с тех пор не знавшую серьезного ремонта. Также проводим торги по капитальному ремонту двух школ в райцентре и в агрогородке Лопатичи. Как видим, государство заботится о людях, живущих не только в крупных городах, но и в малых, отдаленных населенных пунктах.







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Фото: САЗОНОВ Андрей
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