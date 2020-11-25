Яркий и современный. Новый детский сад на 75 мест открыли в Славгороде

В двухэтажном здании площадью свыше тысячи квадратных метров, разместились четыре группы, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, родительская комната и комната психолога. Из новинок – кабинет детского творчества для развития талантов и способностей малышей и кабинет народного творчества, где дошкольникам будут прививать интерес к белорусской культуре, традициям, обычаям., –. –Внутри здания большое внимание уделили безбарьерной среде, есть лифт и санузлы для детей с инвалидностью. На прилегающей территории обустроены игровые площадки.Мама двоих дочерей Елена Савостина не скрывает восторга:Кстати, толчком к строительству детского сада в Славгороде стало обращение в прошлом году Екатерины Мельниковой к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу. Ждала отклика на свою просьбу, но не думала, что ее удовлетворят настолько быстро, признается женщина:Строительство нового детсада потребовало более 3,7 миллиона рублей. Финансирование велось за счет субвенций республиканского бюджета, передаваемого в областной бюджет на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС.считает помощник Президента –. –Славгородский район взял ту динамику, которую от него ждали многие годы, активно развивается. Только за последнее время в рамках Указа № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» открыли мост через Сож, свинокомплекс, линию по розливу меда, жилой дом на 32 квартиры, а в ближайшее время откроется еще один дом на 20 квартир. Пополнил этот список и «Калейдоскоп»., – подчеркнул. –