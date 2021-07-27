Японцы продолжают удерживать лидерство: медальный зачет по итогам 27 июля на Олимпиаде

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Итак, Япония – на первом месте. В ее национальной олимпийской копилке уже есть 10 золотых медалей, 3 серебряных и 5 бронзовых (дальше мы будем писать такие результаты в формате 10/3/5). На второй строчке рейтинга расположилась команда США – 9/8/8. На третьем – Китай (9/5/7).Также в десятку лидеров входят Россия (7/7/4), Великобритания (4/5/4), Южная Корея (3/2/5), Австралия (3/1/5), Канада (2/3/3), Франция (2/2/3) и Германия (2/0/3). А вот Косово, вчера занимавшее место в десятке лучших, сегодня опустилось на 11 строчку рейтинга.Если судить по числу медалей в целом, лидерство – у США. Американские спортсмены в Токио уже завоевали 25 наград. У Китая 21 медаль, у Японии и России – по 18.Всего в списке 52 позиции, некоторые из них делятся между несколькими странами с одинаковыми результатами. Беларусь в рейтинге пока не представлена. Кроме России, из наших соседей в медальном зачете – Украина. Ее атлеты, как и представители Казахстана, завоевали 3 бронзы. Страны делят 47 место в медальном зачете.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.