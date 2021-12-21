Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил 21 декабря на пресс-конференции, что правительство страны решило продлить на неопределенный срок въездные ограничения из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– Въездные ограничения, включающие запрет на выдачу новых виз иностранцам, были введены до конца декабря. Однако у нас все еще нет научной информации о степени заразности омикрон-штамма и вероятности тяжелых симптомов у инфицированных. В связи с этим решено на неопределенный срок продлить соответствующие ограничения, – обратил внимание Фумио Кисида.
Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря минувшего года, и в ноябре его было решено смягчить. Но в связи с распространением в мире варианта "Омикрон" власти с 30 ноября вновь вернулись к прежней политике практически полного закрытия границ.
В Японии, где проживает 125 908 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 подтвердили у 1 730 112 пациентов. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 18 379. Вылечились 1 710 413 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.