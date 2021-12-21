Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

обратил внимание Фумио Кисида.Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря минувшего года, и в ноябре его было решено смягчить. Но в связи с распространением в мире варианта "Омикрон" власти с 30 ноября вновь вернулись к прежней политике практически полного закрытия границ.В Японии, где проживает 125 908 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 подтвердили у 1 730 112 пациентов. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 18 379. Вылечились 1 710 413 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.