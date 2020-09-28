Япония планирует наладить промышленность на Луне

Завод по производству водородного топлива построят к 2035 году в районе южного полюса спутника Земли, пишет ТАСС.
Предполагается, что именно в этой части Луны расположены залежи льда, из которого можно получить питьевую воду и кислород. А еще водород – его и будут применять в качестве топлива. Как уточняет агентство Kyodo, для производства понадобится от 21 до 37 тонн воды, но результаты обещают стоить того. Во-первых, если производить топливо на Луне, затраты на его транспортировку с Земли существенно снижаются. Во-вторых, подобный проект позволит ускорить темпы освоения Луны.
Напомним, в 2019 году Япония объявила, что готова присоединиться к лунной программе NASA. Под этим подразумевается взаимодействие Японии и NASA с целью поставок исследовательского оборудования, обмена данными о Луне, совместного создания лунохода. Кроме того, рассматривается возможность отправки японских астронавтов на спутник Земли.
Фото: pixabay.com
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